Voici pourquoi les gens sont furieux contre Camila Cabello en ce moment

Camila Cabello a dû s’excuser publiquement pour des propos racistes qu’elle a tenus lorsqu’elle était plus jeune, mais les gens ne sont pas prêts à la pardonner.

Plusieurs des fans de la chanteuse ont été extrêmement déçus lorsqu'une personne anonyme a publié, sur Twitter, des extraits choquants d'un compte Tumblr qui a depuis été supprimé.

Sur ce compte, Camila avait «reblogué» un grand nombre de «memes» considérés comme racistes. Elle était âgée de 15 ans lorsqu'elle utilisait ce compte Tumblr.

exposing camila cabello‘s racist and downright disturbing tumblr reblogs: a thread — 🌉 || fan account (@motivatefenty) December 17, 2019

De nombreuses publications choquantes utilisant des mots dérogatoires envers les personnes Noires ont été partagées, de même qu'une blague de très mauvais goût sur la violence conjugale avec Rihanna et Chris Brown comme exemple. Cela ne fait pas très bien paraître la jeune femme qui a aujourd'hui 22 ans.

Puisque la publication Twitter gagnait en popularité, Camila n'a pas eu d'autre choix que de présenter ses excuses.

La copine de Shawn Mendes a choisi d’écrire un texte assez long dans lequel elle explique que, bien que cela n’excuse pas ses actions, elle était jeune (15 ans) lorsqu’elle a utilisé ces mots offensants.

I’m sorry from the bottom of my heart. pic.twitter.com/iZrnUawUAb — camila (@Camila_Cabello) December 18, 2019

Elle explique qu’elle s’est depuis informée à ce sujet et qu'elle comprend aujourd’hui pourquoi il est inacceptable d’utiliser ces mots.

Voici la traduction complète du texte qu’elle introduit en disant: «Je m’excuse du plus profond de mon cœur».

«Quand j’étais plus jeune, j’ai utilisé des mots dont je suis profondément gênée et que je vais regretter pour toujours. J’étais mal éduquée et ignorante, et lorsque j’ai réalisé l’histoire et le poids du véritable sens derrière ces horribles mots blessants, j’étais très gênée et j’ai cessé de les utiliser. Je me suis excusée à ce moment, et je m’excuse à nouveau aujourd’hui. Je n’ai jamais voulu blesser personne et je le regrette profondément. Même si je le voulais, je ne peux pas retourner dans le temps et changer ce que j’ai dit par le passé. Mais une fois qu’on apprend, on s’améliore et c’est tout ce qu’on peut faire.»

Elle continue en disant: «J’ai 22 ans maintenant, je suis une adulte et depuis, j’ai grandi et appris, et je suis maintenant consciente de l’histoire et de la douleur que ces mots représentent. Ces erreurs ne représentent pas la personne que je suis ou que j’ai été. J’ai toujours soutenu l’amour et l’inclusion, et mon cœur n’a jamais, au grand jamais, porté une seule once de haine. La vérité, c’est que j’étais malencontreusement ignorante. J’utilise ma plateforme pour dénoncer les injustices et inégalités et je vais continuer de faire de la sorte. Je ne peux pas m’excuser assez ou vous dire à quel point je suis gênée, mais je m’excuse encore, du plus profond de mon cœur.»