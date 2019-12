Voici les marques de chaussures les plus convoitées de 2020

Si vous vouliez demander une nouvelle paire de chaussures à Noël, pourquoi ne pas s’inspirer des tendances qui se dessinent pour la nouvelle année?

En effet, de nouvelles marques seront parmi les plus convoitées, tant sur Instagram que dans la vraie vie. Si vous ne voulez pas manquer le bateau de la tendance, vous devez absolument lire l’article qui suit!



En 2020, on dit bye-bye à nos FILA Disruptor et on opte plutôt pour ces modèles et marques qui seront sur tous les pieds!

Les voici:

Converse - Chuck Taylor High Top

On ne dit pas adieu complètement au modèle coupé plus bas, mais en 2020, les chaussures tendance sont celles qui montent à la cheville. Si le blanc et le noir restent des couleurs indémodables pour ce modèle, on peut essayer quelque chose d’un peu différent, comme le crème ou le beige!



Dr Martens - (tous les modèles)

Ces bottes sont sur tous les pieds cet hiver et leur règne perdurera tant au printemps que lors de la saison des festivals. On se procure les bottes classiques ou encore des modèles plus audacieux, comme des chaussures basses!



Veya - Sustain V-10

Cette marque de chaussures est en véritable essor et avec raison: elle a l’environnement à cœur et propose des modèles écologiques et certains véganes, aussi! C’est donc sans surprise que plein de vedettes l’ont adoptée!

Nike - Air Force 1

Les fameux Air Force 1 sont toujours aussi populaires et vous ne vous trompez pas en adoptant ce classique en 2020.