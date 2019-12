CoverGirl va lancer une collection de maquillage qui ressemble à Glossier et c’est TROP beau!

CoverGirl va lancer une collection de maquillage minimaliste qui s’inspire du mouvement «no-makeup makeup» que plusieurs marques adoptent, incluant la très populaire marque Glossier, et les produits sont remplis de promesses!

CoverGirl nous avait déjà inspirés l’an dernier en devenant l’une des premières marques majeures en pharmacie à devenir 100% sans cruauté. Sa nouvelle collection végane, Clean Fresh, s’inspire ici du tandem «clean beauty» + maquillage léger dans une collection minimaliste qui a de tout pour vous donner le parfait teint frais.

La collection sera disponible en janvier au Canada et comprend quatre produits phares: un fond de teint, un illuminateur, un blush en crème et une huile pour les lèvres teintées. Le tout est disponible en plusieurs coloris.

Le fond de teint nommé Skin Milk (Peau Santé) est infusé de lait de coco et d'aloès pour hydrater la peau. Il sera offert en 14 teintes avec plusieurs options pour celles avec des tonalités de peau plus foncées. Le produit est aussi clean, c’est-à-dire qu’il est sans parabènes, sulfates, phtalates, formaldéhyde, talc, huile minérale et produits d’origine animale.

L’illuminateur en bâton est offert dans quatre teintes scintillantes qui conviennent à la plupart des carnations.

CoverGirl se lance aussi dans les fards à joues liquides avec ses quatre teintes naturelles qui peuvent s’appliquer autant sur les joues que sur les paupières, pour un look naturel!

Finalement, les lèvres sont aussi chouchoutées avec de nouvelles huiles teintées qui apporteront une touche de couleur sur votre moue tout en la gardant bien douce et hydratée!

On adore quand les compagnies de pharmacie innovent et la collection Clean Fresh de CoverGirl sera certainement dans notre panier dès janvier!