Les 10 tendances mode et beauté de 2020 selon Pinterest

Chaque fin d’année, le site Pinterest fait un bilan de ses recherches les plus populaires des mois précédents, prédisant ainsi ce qu’on verra partout l’année suivante.

On a donc fouillé dans le Pinterest 100 de 2020, et plusieurs tendances de mode et de beauté ont retenu notre attention.

Les voici:

1. Les vêtements de randonnée

Le confort est de mise avec cette tendance qui est en hausse de 194%. Tout est dans la superposition! Pensez à une veste, votre polar préféré, une paire de leggings, des bas de laine et, bien sûr, des bottes de marche.

2. Les cosmétiques naturels

Pinterest mentionne la hausse en popularité des cosmétiques provenant de l’Australie, surtout la marque Pure Nut Skincare qui prend des ingrédients de la ferme pour en faire des produits de beauté. En 2020, on veut savoir exactement ce qu’on met sur notre peau!

3. Le look «Y2K»

En hausse de 699%, le look des années 2000 est très tendance en ce moment. Avec le retour de Baby Phat et de la coiffure du «coq», sortez vos pantalons cargo, vos chaînes de portefeuille, vos combinaisons en ratine pour la nouvelle année!

4. Les chouchous et les barrettes

Les chouchous, qui ont été recherchés à +6309% sont définitivement là pour de bon en 2020.

Il en est de même pour les barrettes (+903%), ce qui veut dire que ces accessoires des années 1990 sont encore et toujours très tendance.

5. Le gloss avec le crayon à lèvres

Pour imiter les super models des années 90 et leur look beauté de prédilection, vous n’avez besoin que d’un crayon à lèvres nude et d’un gloss. C’est un look qui a été recherché à +144% et qui sera partout en 2020.

6. Le look grunge

Une autre tendance des années 90 en hausse de 292%, ce look plus edgy est majoritairement composé de bottes d'armée, d'un manteau de cuir et d'une chemise à carreaux. Parfait pour les mois plus frisquets!

7. Le maquillage inspiré de l’astrologie

Bien sûr, ce type de maquillage élaboré n’est pas accessible à tous, mais Pinterest suggère de s’en inspirer pour notre maquillage de tous les jours. Ils mentionnent le gloss mauve, le rouge à lèvres noir et les ombres à paupières bleues nacrées. On adopte!

8. Les piercings et tatouages de constellations

Les piercings d’oreille en forme de constellation (+112%) auront la cote en 2020.

Tout comme les tatouages inspirés de l’astrologie et de l’espace (+267%).

9. Magasiner en friperie

Puisque l’écoresponsabilité et la protection de l’environnement sont importantes pour les jeunes, on s’intéresse de plus en plus aux vêtements de seconde main. C’est moins cher, tendance et bon pour la planète! Quoi demander de mieux?

10. L’huile de Ylang Ylang

Il y a toujours un super ingrédient qui devient tendance en matière de soin de la peau et, en 2020, ce sera l’huile de Ylang Ylang, en hausse de 91%. En plus d’être calmante, elle balance la production d’huile dans le visage, l’idéal pour les peaux acnéiques!