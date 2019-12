On sait enfin qui pourrait avoir tué Jughead dans Riverdale, mais on refuse de le croire

*ATTENTION, CET ARTICLE CONTIENT DES DIVULGÂCHEURS DE LA SAISON 4 DE RIVERDALE*

Le dernier épisode de Riverdale avant la pause du temps des Fêtes de la série populaire a révélé une information choc sur la personne qui pourrait avoir tué Jughead.

Cette 4e saison se penche sur un seul mystère depuis le tout début: celui de l’éventuelle disparition de Jughead qui, selon certaines scènes, trouverait vraisemblablement la mort.

Avant de paniquer, lisez nos théories à ce sujet!

À date, on a vu des images montrant tous les personnages qui cherchent Jughead dans la forêt. On a vu Archie, Veronica et Betty couverts de sang, en train de discuter du fait qu’ils ne parleraient plus jamais de ces événements. On a aussi vu FP, le papa de Jughead, identifier le corps de son fils à la morgue.

Mais dans l’épisode intitulé Tangerine, on a vu la scène la plus choquante jusqu'à maintenant. Dans un saut en avant qui se déroule quatre semaines plus tard, Archie trouve le corps sans vie de Jughead dans la forêt.

Il se retourne vers Betty et lui demande: «Qu’est-ce que tu as fait?» Puis on voit que celle-ci tient une grosse roche dans ses mains couvertes de sang.

On sait que, plus jeune, Betty a tué son chat Caramel de la même façon. Est-ce que le «gène du tueur en série» qu’elle possède l'aurait poussée finalement au meurtre?

On a peine à croire que Betty pourrait tuer son amoureux, mais tout porte à croire qu’elle a un côté très sombre en elle.

On a très hâte au retour de la série le 23 janvier 2020, mais plus d’un mois d’attente, c’est trop long!

