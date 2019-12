Netflix sort une série sur Dracula et ça s’annonce terrifiant

La bande-annonce de la nouvelle série Dracula, qui sortira sur Netflix, est tellement dégueulasse qu’on a de la difficulté à la terminer!

Cette mini-série produite par la BBC a été réalisée par Mark Gatiss et Steven Moffat, les créateurs de Sherlock, la série culte avec Benedict Cumberbatch.

Ils avaient envie de rendre hommage au personnage classique de Dracula, le vampire parmi tous les vampires, mais dans une version d’épouvante.

Leur objectif semble atteint puisque la bande-annonce donne froid dans le dos.

On peut y voir l’univers sombre de la Transylvanie où Dracula habite et une foule d’images qui vont nous hanter (dont quelqu’un qui s’arrache un ongle, ouache) à tout jamais.

La mini-série de 3 épisodes met en vedette l’acteur danois Claes Bang dans le rôle du vampire meurtrier.

On nous promet une série sexy et gore, ce qu’on peut traduire par «sanglante». On y verra Dracula qui terrifie son village, ses nombreuses victimes ainsi que ceux qui tentent de l'arrêter.

Les 3 épisodes seront disponibles sur Netflix à partir du 4 janvier et la possibilité de diffuser plusieurs saisons est ouverte!

En attendant, on vous met au défi d’écouter la bande-annonce: