Lysandre Nadeau s'offre un changement capillaire coloré

L'influenceuse Lysandre Nadeau a rendu visite au coloriste des stars Max Gourgues pour un changement de tête des plus colorés!

La dernière fois que Lysandre avait changé de tête, elle avait opté pour une coupe plus courte ainsi qu'une coloration blonde.

Puisqu'elle voit Max Gourgues depuis plus de deux ans, celui-ci connaît bien Lysandre et sait toujours comment refléter sa personnalité au travers de ses cheveux.

Pour son changement le plus récent, Lysandre a commencé en demandant à ses abonnés s'ils voulaient la voir avec une tête naturelle ou colorée.

Capture d'écran Instagram @lysandrenadeau

On imagine qu'ils ont répondu «coloré» en grande majorité puisque Max et elle ont décidé qu'elle aurait les cheveux roses!

Capture d'écran Instagram @maxgourgues

On adore ce look original qui lui va à merveille et qui est parfait pour le temps des Fêtes!

