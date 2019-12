Tu peux maintenant écouter toute la première saison de Fugueuse gratuitement, et voici comment

Avec la suite de Fugueuse qui s’en vient dans nos écrans le 6 janvier prochain, vous voudriez peut-être vous rafraîchir la mémoire sur l’histoire qui s’est déroulée entre Fanny (Ludivine Reding), Damien (Jean-François Ruel) et toute la belle brochette d’acteurs qui ont fait partie de cette première mouture de la série à succès.

Le parcours de Fanny, une jeune femme en fugue qui tombe dans l’enfer de la prostitution, a résonné auprès de la population, et avec raison: le jeu des comédiens et le scénario enlevant écrit par Michelle Allen ont su attirer les sympathies du public, mais aussi provoquer des discussions dans les salons.

C’est donc avec beaucoup de bonheur qu’on avait appris que la série ferait un retour pour une deuxième saison, où l’on allait rencontrer Fanny quatre ans plus tard. Les premières images montrant Fanny, chevelure brune et piercings au nez, avaient beaucoup fait jaser et nous avaient donné encore plus hâte de découvrir comment la jeune femme avait pu surmonter le traumatisme qu’elle avait vécu.

Mais comme ça fait déjà bientôt un an que la série a été diffusée sur les ondes de TVA, vous voudrez peut-être vous rafraîchir la mémoire à propos des différents aspects de l’histoire.

Ça tombe à point, puisque TVA a décidé d’offrir gratuitement tous les épisodes de la première saison de Fugueuse sur son site web! En effet, pas besoin d’abonnement ou de payer: il suffit de se rendre en ligne, au tva.ca.



C’est donc le parfait prétexte pour rester enfermé durant le temps des Fêtes et pour écouter en rafale la série en attendant la deuxième saison, diffusée à TVA dès le 6 janvier!