Voici l’item mode dont Lysandre Nadeau ne peut se passer quand elle va en voyage

Cette dernière a passé une bonne partie de son année 2018 et 2019 à se promener un peu partout en Asie et a acquis, au passage, beaucoup de connaissances en terme d’items mode essentiels pour le voyage.

Car tout ceux qui ont voyagé en «backpack» savent à quel point l’espace est restreint. Il nous faut donc des items polyvalent et qui ne se froissent pas facilement pour pouvoir être paré à toutes les occasions qui se présentent à nous, que ce soit visiter un monastère ou encore passer une journée à la plage.

C’est d’ailleurs pourquoi Lysandre a décidé de créer une collection de vêtements conçue expressément pour voyager et composée d’items basics et passe-partout. Vous pouvez voir tous les items de la collection par ici!

Parmi ces 9 vêtements et accessoires créés pour son premier lancement, l’un d’entre eux se hisse au sommet des plus pratiques et essentiels pour Lysandre : le sac à dos de cuir végane Par Lysandre.

Sac à dos Par Lysandre, 79,99$

Assez petit pour être replié, mais assez grands pour contenir tous les essentiels pour une journée en ville, ce sac est parfait quand on veut laisser son gros sac à l’hôtel et qu’on veut juste partir à l’aventure. C’est aussi un sac qui peut être utilisé dans la vie de tous les jours, à l'école comme au travail.

Bref, c’est l’item polyvalent idéal à offrir (ou à s’offrir) pour le temps des Fêtes!

Regardez nos dernières vidéos :