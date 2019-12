Marina Bastarache est en couple avec ce comédien connu

Une rumeur circulait depuis quelque temps selon laquelle l'animatrice Marina Bastarache était en couple avec le comédien Lou-Pascal Tremblay. Ce dernier a confirmé la nouvelle dans les pages du plus récent magazine Échos Vedettes.









«Disons qu’on confirmera ça quand on sera ensemble sur un tapis rouge, mais assurément, on ne se laisse pas indifférents», a commencé par dire Lou-Pascal, qu’on a rencontré au vernissage de la spectaculaire exposition Imagine Van Gogh au centre d’art contemporain L’Arsenal, à Montréal, la semaine dernière.



«Ce qui est cool, c’est qu’on travaille aussi ensemble», ajoute Lou-Pascal, avant de révéler du bout des lèvres: «Clairement, il y a peut-être une petite aventure qui commence.»









Le jeune homme explique ensuite que sa vie amoureuse a été médiatisée par le passé et qu’il souhaite, cette fois-ci, être un peu plus discret. «Oui, je développe peut-être quelque chose avec Marina, mais j’essaie vraiment de garder ça dans ma cour pour le moment.»



Pressé de questions, Lou-Pascal Tremblay se contentera de dire en résumé qu’effectivement, il y a un début de relation entre la blogueuse et lui, et qu’ils apprennent à se connaître.



D'ailleurs, le comédien nous avait capté notre attention récemment lorsqu'il a publié une photo de la belle Marina sur son compte Instagram, pour lui souhaiter bonne fête.



Et le mois dernier, il avait publié une photo de lui et l'animatrice sur une moto, en Italie.







On souhaite longue vie aux amoureux!