La casa de papel (La Maison de papier) sur Netflix : tout ce qu’on sait sur la saison 4

La série à succès La Casa de papel (La Maison de papier en français et Money Heist, en anglais) sera officiellement de retour dès 2020 sur Netflix et les gens sont surexcités.

La saison 3 de la série espagnole a été ultra populaire dans plusieurs pays et se classe derrière Stranger Things et The Umbrella Academy à titre de série la plus écoutée sur Netflix.

C’est donc sans surprise que plusieurs attendaient avec impatience le retour des personnages principaux de l’émission et on a tous les détails concernant cette suite qui s’annonce épique!

Voici tout ce qu’on sait sur la saison 4 de Money Heist :

Quelle est la date sortie de la saison 4 de La Casa de papel ou La Maison de papier?

Netflix a annoncé en grande pompe le retour de la série qui sera diffusée pour une quatrième saison dès le 3 avril 2020 ! C’est par le biais d’un petit teaser que le site de streaming a fait cette annonce.



Comment s’est terminée la saison 3 de La casa de papel ou La Maison de papier?

Attention, divulgâcheurs!

On se souvient que Nairobi s’est fait tirer dessus par la police et qu’elle a été atteinte à la poitrine après qu’Alicia l’ait poussée à se mettre devant une fenêtre pour qu’elle puisse voir son fils.

Le Professeur a aussi brisé sa règle ultime qui est de ne pas tuer personne lors des vols en demandant à Rio et Tokyo de lancer une grenade sur un tank qui s’apprêtait à entrer dans la banque.

Alicia a fait croire au Professeur que Lisbon avait été exécutée par la police comme un piège et cela a fonctionné. Elle a en fait été placée en garde à vue. Le tout se termine par les mots «And, this is war» (et maintenant, c’est la guerre). Ça promet!



Quels acteurs seront de retour dans la saison 4 de La casa de papel ou La Maison de papier?

Selon les conclusions du dernier épisode de la saison 3, on peut assumer que ces personnages et acteurs seront de retour lors de la quatrième saison : Álvaro Morte (Le Professeur), Úrsula Corberó (Tokyo), Miguel Herrán (Rio), Itziar Ituño (Lisbon), Jaime Lorente (Denver), Esther Acebo (Stockholm), Rodrigo de la Serna (Palermo), Luka Peros (Marseille). On ne sait pas encore ce qui arrivera avec Nairobi, qui a été blessée.



Quelle est l’histoire de la saison 4 de La casa de papel ou La Maison de papier?

Le Professeur risque d’avoir été ébranlé par la capture de Lisbon, dont il est amoureux, et il tentera certainement de la rescaper lors de la saison 4. On verra aussi ce qui est arrivé à Nairobi (est-elle morte?) et comment les voleurs de banque arriveront à vivre avec le fait qu’ils ont tué des gens lors du dernier vol.

Est-ce qu’il y a une bande-annonce pour la saison 4 de La casa de papel ou La Maison de papier?

On n’a malheureusement que ce petit teaser partagé par Netflix pour l’instant :



Est-ce qu’il va y avoir une saison 5 de La casa de papel ou La Maison de papier?

Netflix n’a pas encore annoncé si la saison 4 allait avoir une suite, mais on croise nos doigts!