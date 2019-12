Les fans pensent que Miley Cyrus s’est fait tatouer un message (peu subtil) à propos de son ex, Liam Hemsworth

Miley Cyrus semble passer énormément de temps chez le tatoueur ces temps-ci, elle qui a eu, entre autres, des tatouages en l’honneur de ses deux dernières fréquentations, Cody Simpson et Kaitlynn Carter.

Les théories entourant ses derniers tatouages se font nombreuses, mais son dernier, le mot freedom tatoué près de ses jointures, est celui qui a fait le plus réagir.

• À lire aussi: Miley Cyrus coupe officiellement les ponts avec Liam Hemsworth et Kaitlynn Carter

C’est que Miley a été en relation pendant 10 ans avec le comédien et, depuis sa rupture, elle semble plus libre que jamais. Les gens spéculent donc en disant que le tatouage est une ode à sa liberté retrouvée et à sa nouvelle vie, sans Liam.

AFP

De son côté, Liam semble aussi s’adapter parfaitement à sa nouvelle vie, lui qui est dans une toute nouvelle relation avec une comédienne et mannequin australienne.

La belle-soeur de Liam, Elsa Pataky, s’était récemment ouverte concernant la rupture de Liam et Miley et avait indiqué que son beau-frère méritait beaucoup mieux...

• À lire aussi: Elsa Pataky, la belle-soeur de Liam Hemsworth, dit ce qu'elle pense vraiment de Miley Cyrus

Bref, cette rupture semble avoir fait du bien à toutes les parties!