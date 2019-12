Oubliez le «ombré», la nouvelle tendance coloration est le «sombré»!

Les tendances en matière de couleur de cheveux ont passé du balayages, aux mèches, au ombré en passant plusieurs autres, il est temps de faire place au «sombré», la coloration de l’heure.

AFP

On se souvient tous du ombré, cette colo très tendance au début des années 2010 et que plusieurs portent toujours aujourd'hui. C'est bien simple, la racine des cheveux est beaucoup plus foncée que la pointe, ce qui crée un dégradé intense de couleur.

Ces temps-ci, après des années où le balayage était la teinte favorite, on croit voir un retour du ombré tranquillement. Détrompez-vous, c’est plutôt le «sombré», une version plus subtile du ombré, qui connaît son heure de gloire! C'est toujours un dégradé, mais beaucoup moins intense que le ombré.

Plusieurs stars commencent à adopter le sombré, dont Kendall Jenner, et il va certainement se retrouver sur toutes les têtes en 2020.

On a aussi vu le sombré récemment sur l’actrice anglaise Lily James qui est passée du blond, au brun, avec un dégradé vers le caramel.

Selena Gomez porte aussi fièrement un sombré de brun foncé à un peu plus pâle depuis son grand retour dans le monde de la musique.

Nicky Nelson/WENN.com

Il en est de même pour Kristine Froseth avec son sombré blond.

On adore cette coloration qui donne de la dimension et du mouvement aux cheveux.