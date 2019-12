Voici comment porter la couleur Pantone de l'année 2020

La couleur Pantone de l’année 2020 a officiellement été annoncée et on a déjà hâte de la porter dans toutes nos tenues.

La couleur officielle de 2019 était «Living Coral», un corail éclatant qui faisait très estival.

Pour 2020, on emprunte une direction tout à fait différente avec, roulement de tambour, «Classic Blue», un bleu marine profond indémodable.

Selon Pantone, cette couleur symbolise la stabilité, la paix et la confiance. Elle encourage les pensées profondes, l’ouverture d’esprit et la communication.

On se sent déjà plus calme juste à lire ces mots!

Voici donc 5 façons de la couleur de l’année Pantone «Classic Blue»:

En cardigan comme Selena Gomez.

Joe Alvarez

Le bleu se marie très bien au noir, vous pouvez donc porter un haut «Classic Blue» avec des pantalons noirs, ou des jeans, sans problèmes.

De façon plus chic, comme Emilia Clarke.

AFP

Rien ne vous empêche de mixer plusieurs teintes de bleu pour vos soirées les plus mondaines de 2020.

En pantalons comme Sophie Turner

Le deux-pièces porté par Sophie prouve que le bleu peut être très moderne.

En manteau, comme Lucy Hale

La couleur où l'on retrouve le plus souvent le «Classic Blue» reste dans les manteaux, qu'ils soient plus sportifs, ou chic.

En maquillage comme Jenna Ortega

Que ce soit un «smoky eye» intense, ou une simple ligne sur l'oeil, ce bleu sera magnifique autant sur les gens aux yeux bruns, que bleus.