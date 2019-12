Fugueuse la suite : La rencontre entre Damien et Fanny s’annonce intense et voici pourquoi

Ludivine Reding et Jean-François Ruel ont accordé une entrevue exclusive au magazine 7 jours et ces derniers en ont dévoilé plus sur la rencontre attendue entre leurs deux personnages, Damien et Fanny.

On sait que Damien a mené la vie dure à Fanny tout au long de la série, lui qui l’a plongée dans l’enfer de la prostitution. La série s’est terminée par le témoignage émouvant à la cour de Fanny contre son ex.

Ludivine Reding avait donc hâte de jouer cette rencontre qui se déroule 4 ans plus tard, selon le synopsis de la série.

«(...), j’attendais avec impatience ce moment lorsque j’ai lu les textes. D’ailleurs, c’était l’une des scènes que j'avais le plus hâte de tourner», a indiqué Ludivine Reding au magazine de nouvelles artistiques.

Jean-François Ruel, lui, a donné un peu plus de détails sur le déroulement de cette rencontre tant attendue.

«Lorsqu'ils se recroisent, Fanny et Damien sont pris au dépourvu. Disons que les conditions ne sont pas idéales pour ces «retrouvailles», et les émotions sont au rendez-vous de part et d'autre», a-t-il expliqué en entrevue.

On a hâte d'en savoir plus sur les circonstances de ces retrouvailles qui semblent intenses!

