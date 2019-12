Camila Mendes et Charles Melton confirment ce que plusieurs redoutaient

L’un des couples chéris de Riverdale, Camila Mendes et Charles Melton, n’a pas été vu ensemble depuis un moment déjà et les fans s’inquiètent.

Les deux acteurs avaient confirmé leur relation en octobre 2018 avec une publication Instagram de Camila qui disait tout simplement «mine», ou «le mien».

Depuis, le duo était souvent vu ensemble, autant sur les réseaux sociaux que sur les tapis rouges. On se souvient d'ailleurs des magnifiques photos quand Camila est allée supporter son copain le soir de la première de son film, The Sun is Also a Star.

AFP

Par contre, depuis un moment, plus rien. Plusieurs fans ont d'ailleurs remarqué qu'ils n'avaient pas passé Thanksgiving ensemble.

Une source qui s'est confiée au site E! News en disant que le couple prenait en effet une pause. La source assure par contre que cette séparation s'est faite naturellement, simplement parce que les deux acteurs sont très occupés.

La personne explique aussi que c'est amical, et qu'ils ont filmé des scènes de Riverdale ensemble depuis leur séparation. Il n'y a donc pas de malaise ou rien.

Charles n'a pas publié de photo de Camila depuis le 23 août, la journée de leur anniversaire, où il a partagé cette magnifique photo en disant «je t'aime».

Pour sa part, la dernière publication de Camila Mendes était le 23 août, elle aussi dans le but de célébrer leur 1 an d'amour.

Mais Camila n'est pas seule durant cette séparation elle a récemment adopté un adorable petit chien. Elle s'appelle Truffle et est maltipoo, un caniche croisé avec un bichon maltais.

On espère que Camila et Charles vont trouver l'amour ailleurs, ou se retrouver un jour!