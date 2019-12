Tana Mongeau a une blonde connue, même si elle est mariée avec Jake Paul

Tana Mongeau a officiellement annoncé avoir une petite copine, même si elle est mariée avec Jake Paul.

On se souvient tous du mariage très médiatisé entre ces deux Youtubeurs controversés...

Leurs fiançailles étaient assez surprenantes puisque, peu de temps avant, Tana était en relation ouverte avec Bella Thorne et Jake était lui aussi en couple depuis longtemps.

Peu de gens croient que leur mariage est réel et après la dernière vidéo de Tana, on a encore plus de questions. La Youtubeuse a publié une vidéo dans laquelle elle tente de jouer un tour avec son meilleur ami en lui faisant croire que sa blonde tente de flirter avec lui.

Dans la vidéo hilarante, on peut voir Tana qui prend le cellulaire de sa blonde pour envoyer des messages textes osés à son BFF Imari. Celui-ci finit par avertir Tana, prouvant qu'il est un bon ami!

La blonde en question est nulle autre que Noah Cyrus, la petite soeur de Miley. La rumeur courrait depuis un moment qu’il se passait peut-être quelque chose entre elle et Tana et, voilà, nous avons la confirmation. Si le mariage entre Tana et Jake est véritable, il est donc ouvert.

Auparavant, Noah a été en couple avec le rappeur Lil Xan. Ils se sont séparés à l'automne 2018.

Patricia Schlein/WENN.com

On souhaite beaucoup de bonheur aux amoureuses!