Idée cadeau : quoi acheter à son chum pour Noël

Si vous cherchez des idées de cadeau pour l’homme dans votre vie, on a le guide parfait pour vous.

C’est toujours difficile de trouver quelque chose qui fera plaisir à notre amoureux, que ça fasse des années que vous êtes ensemble, ou que ce soit votre premier Noël à deux.

Voici donc 18 idées de cadeau pour son chum:

1. Abonnement annuel à Disney +, 88$.

Si votre copain adore les superhéros et Star Wars, il voudra sans aucun doute avoir accès à tout le contenu de Disney +! Pour 88$, vous aurez un abonnement pour 1 an, et vous pourrez admirer la cuteness de bébé Yoda ensemble.

2. Affiche des 100 films à voir, 21$.

Pour les fans de cinéma, cette affiche, qui propose de gratter les titres qu’on a déjà vus, sera parfaite! Écoutez à deux ces 100 classiques du cinéma lors de votre congé des Fêtes! Elle est aussi offerte en liste des meilleurs albums musicaux, livres et endroits à visiter.

3. Casque d’écoute de jeu pour PS4, en rabais à 70$.

Pour les «gamers», voici un bon casque d'écoute qui permet de bien entendre les sons et/ou de pouvoir communiquer avec les gens avec qui on joue en ligne. Ce casque est discret, joli, et très, très bien coté!

4. Abonnement à Tidal musique, 9,99$, ou 19,99$ par mois.

Tidal, c’est une plateforme qui comprend une tonne de titres disponibles même sans wifi et les artistes derrière (Kanye West, Rihanna, Beyoncé, Jay-Z et beaucoup plus) proposent même des «playlist» qu’ils concoctent eux-mêmes. Ils promettent le meilleur son, et des vidéos HD.

5. Bracelet Fitbit Inspire, 99,95$.

Si votre copain s’intéresse au sport, au sommeil, et à son état de santé en général, il appréciera ce bracelet qui permet de surveiller ses performances.

6. Bouteille d’eau réutilisable Hydro Flask, 47,99$.

C’est important de rester hydraté! Avec une belle bouteille comme ça, votre copain va boire 3 litres d’eau par jour sans aucun problème.

7. Coton ouaté à capuche Champion, 45$.

Avec une excellence moyenne de 4,5/5 et plus de 800 votes, ce chandail confortable est adoré de ceux qui l’ont acheté. Il est disponible en une tonne de couleurs différentes et va garder votre copain au chaud tout l’hiver!

8. Sac banane Matt & Nat, 110$.

Que ce soit pour voyager, ou juste parce que c’est un accessoire pratique et tendance, pourquoi ne pas offrir un sac banane en cuir végane à votre copain?

9. Coupe-vent Vector de Reebok, en rabais à 42$.

Un coupe-vent digne des années 90, il est parfait pour faire du sport ou tout simplement parce qu’il est beau.

10. Pull zippé de Lacoste, en rabais à 153$.

Fait à 100% de laine, ce pull chic est assez classique pour être porté dans un party de Noël en famille, mais assez chaud pour être sous son manteau en ski. Un cadeau dont il va se servir longtemps!

11. Sac de voyage Frank & Oak, 69,50$.

Ce sac polyvalent peut servir au gym autant qu’en voyage. Fait de polyester recyclé, il est léger et comprend plusieurs pochettes pratiques.

12. Huile-soin pour la barbe de Kiehl’s, 35$.

Si votre copain porte la barbe, vous savez probablement qu’elle peut piquer son visage autant que le vôtre. En utilisant une huile comme celle-ci, il va favoriser l’hydratation de la peau autant que du poil et vous serez plus heureux tous les deux!

13. Tourne disque vintage de 1 by One, 79,99$.

Pour les adeptes de musique, un tourne-disque offre une expérience unique, en plus d’être un bel objet!

14. Ensemble d’ADN Ancestry, en rabais à 89$.

Si votre copain est curieux, il saura apprécier cet ensemble qui permet de découvrir nos origines. C’est un cadeau original qui offre des informations détaillées sur d’où on vient.

15. Tapis de recharge sans fil de Seneo, 31$.

Vous pouvez regarder votre téléphone, tablette, Apple Watch ou écouteurs sans fils sur cette plateforme. C’est pratique et assez joli!

16. Veste de jeans avec faux mouton de Levi’s, en rabais à 97,50$.

Si vous rêvez que votre copain s’habille comme Jughead dans Riverdale, cette veste est parfaite. Elle est aussi indémodable et chaude, mais c’est Jughead l’important.

17. Tuque verte de Affix, en rabais à 29$.

Il faut se tenir au chaud l’hiver, alors pourquoi ne pas le faire avec style. Cette tuque de marque est présentement en rabais, sautez sur l’occasion!

18. Pantalons de joggings Stranger Things de Nike, en rabais à 58$.

Cette collection limitée de Nike saura plaire aux fans de Stranger Things, et aussi à ceux qui ne jurent que par leur pyjama!