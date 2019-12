Lili Reinhart porte un look hors du commun sur le tapis rouge des Gotham Awards

Lili Reinhart a foulé le tapis rouge des Gotham Awards dans un look totalement différent de ce qu’elle porte à l’habitude.

AFP

Ce lundi 2 décembre ont eu lieu les prix Gotham qui récompensent les films indépendants et Lili Reinhart était de la partie pour représenter le film Hustler.

Celle qu’on connaît pour ses looks normalement romantiques et aériens a opté pour une tenue plus sévère et presque de rockeuse.

AFP

Lili portait une robe Miu Miu courte et noire, avec des détails de cristaux magnifiques.

Elle a gardé ses boucles naturelles dans ses cheveux que le coiffeur David Stanwell a tout simplement bonifiées avec le spray de plage de Bumble & Bumble et la mousse Curl Ideal de Kerastase.

D'autres célébrités étaient au rendez-vous, dont Awkwafina.

AFP

On aime aussi le look de Kaitlyn Dever de Booksmart.

AFP

