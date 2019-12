Alexandra Larouche est enceinte et l’annonce de la façon la plus cute!

Alexandra Larouche a fait une annonce importante sur ses réseaux: la maman attend son deuxième enfant!

On se souvient qu’Alexandra a eu le bonheur d'accueillir son premier enfant, Novalie, il y a environ un an et demi.

La youtubeuse s’est tournée vers Instagram pour dévoiler au grand jour que son copain, Samuel, et elle attendaient leur deuxième enfant. C’est la petite Novalie qui est le centre d’attention dans l’annonce de la deuxième grossesse. On peut la voir tenant un tableau où il est indiqué «Novalie, bientôt grande sœur!» Cute!

On souhaite beaucoup de bonheur aux futurs parents!

