8 trucs pour emballer ses cadeaux de façon écologique

En plus de la surconsommation durant le temps des Fêtes, les déchets causés par les emballages cadeaux sont aussi un problème auquel il faut penser.

Il y a une foule de raison de minimiser nos emballages : en plus de nous faire économiser de l’argent, c’est mieux pour l’environnement!

De plus, si vous tentez de faire le virage vers le «zéro déchets», Noël peut devenir un obstacle! Il faut éviter les papiers d’emballage qui ne sont pas recyclables, ou les rubans et boucles faites de plastique. De plus, ces éléments sont parfois recouverts de paillettes, ce qui est très mauvais pour la planète.

Voici donc 8 trucs pour emballer vos cadeaux de façon écologique à Noël:

1. De vieux emballages recyclés

On a toujours un vieux sac cadeau ou un morceau de papier d’emballage qu’on trouvait joli et qui traîne à la maison.

C’est déjà mieux de réutiliser que d’acheter du neuf!

Oubliez l’esthétique, il ne faut pas oublier que l’emballage ne dure que quelques secondes, l’important c’est ce qu’il contient.

2. Des choses de la maison

Le papier journal ou les circulaires peuvent devenir un emballage très pratique.

Pour des plus petits objets, vous pouvez aussi utiliser les rouleaux de papier de toilette ou d’essuie-tout, ou même les tubes de croustilles Pringles!

D’anciennes boîtes de produits que vous avez achetés, ou de souliers, peuvent aussi faire l’affaire.

3. Des décos naturelles

Si vous aimez vraiment le look d’une boucle ou ruban sur votre cadeau, troquez ceux-ci pour des cocottes de sapin, des petites branches ou des feuilles! C’est joli et, surtout, biodégradable.

4. Un emballage réutilisable

Pourquoi ne pas aller faire un tour dans une friperie et acheter un foulard, un linge à vaisselle ou un morceau de tissus à bas prix dans lequel vous pouvez emballer votre cadeau. En plus du fait que l'emballage sera plus joli, la personne pourra le réutiliser!

Vous pouvez aussi utiliser un pot Mason dans lequel vous mettez des plus petits objets pour un cadeau 2 en 1.

5. Un beau sac réutilisable

On possède tous une tonne de sacs réutilisables. Plusieurs sont assez jolis pour devenir des sacs d’emballage! De plus, certains produits comme des sacs ou souliers viennent dans de jolies poches que vous pouvez utiliser.

Sinon, certaines compagnies comme Nany MTL vendent de magnifiques sacs réutilisables que la personne pourra ensuite utiliser pour faire son épicerie ou transporter son lunch!

6. Oublier le papier collant

Il existe des techniques pour plier votre papier de façon à ce qu’aucun adhésif ne soit nécessaire.

Si vous utilisez un tissu, faites un nœud, ou utilisez une corde de jute biodégradable pour éviter ce petit morceau de plastique qui n’est pas toujours nécessaire!

7. Papier kraft

Les sacs bruns ou en papier kraft sont recyclables. En plus, ils vous laissent la possibilité de laisser aller votre créativité. Vous pouvez les décorer avec de la peinture, des étampes, ou un simple crayon Sharpie.

8. Utiliser les vieux livres ou magazines

Dans le but encore de recycler du papier, votre panier rempli de magazines est parfait, surtout pour les pages de magnifiques pubs ou photoshoot de mode.

Même chose avec les pages d’un vieux livre que vous avez en double ou ne lisez plus.

À nos tables de «arts and crafts»!