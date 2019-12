Pandora a créé une collection 100% Harry Potter et c'est le cadeau parfait pour Noël!

Si vous avez une fan finie d’Harry Potter dans votre vie, vous devez absolument jeter un œil à la nouvelle collection de Pandora mettant en vedette le fabuleux monde de sorciers créé par l’auteure J. K. Rowling.

Pandora est reconnu pour ses bracelets et colliers à breloques, et les derniers créés par la marque sont inspirés des personnages, objets et lieux que l’on retrouve dans la série de films et livres populaires.

• À lire aussi: Cette marque vend des «ugly Christmas sweaters» inspirés de nos films préférés

Du Poudlard Express en passant par Dobby, Harry et Hermione, les breloques argentées nous replongent dans l’univers de Harry Potter.

Dobby, l’elfe de maison, 60$, chez Pandora

Il existe même des pendentifs qui représentent les quatre maisons de Poudlard, soit Gryffondor, Serdaigle, Poufsouffle et Serpentard; ils sont sertis de pierres précieuses dans les teintes de la maison.

Breloque Gryffondor, 60$, chez Pandora

Presque toutes les breloques sont argentées, sauf le Vif d'or, qui sans surprise, est fait du métal que l’on retrouve dans son nom.

Vif d’or, 100$, chez Pandora

Une façon subtile et surtout très chic de faire savoir que vous êtes une véritable «Potterhead»!