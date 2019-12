Jacob Elordi s'ouvre enfin sur sa relation avec Zendaya

Jacob Elordi s’est finalement confié sur la rumeur de couple concernant sa collègue à l'écran, Zendaya, et lui.

Après avoir échangé des répliques dans la série à succès Euphoria, les deux talentueux acteurs avaient été vus ensemble lors d'un voyage en Grèce.

Depuis, plus rien. Toutefois, plusieurs croyaient toujours qu’ils formaient un couple.

Eh bien, Jacob s’est ouvert à ce sujet dans une entrevue pour le magazine masculin GQ Australia et il a démenti la rumeur.

L’acteur n’avait que des beaux mots à dire sur sa collègue et amie. Il a dit: «Zendaya est une formidable créatrice, vous savez? J’adore travailler avec elle. Elle est une artiste incroyable et une personne qui prend soin de nous tous. On [la distribution de Euphoria] est tous très proches.»

Jacob a aussi décrit Zendaya comme sa sœur dans cette même entrevue. Cela confirme donc que ces rumeurs n’étaient pas fondées!

Par contre, on ne sait toujours pas ce qui s’est réellement passé entre Jacob et son ex, Joey King. Les deux stars de la comédie romantique The Kissing Booth semblent s’être séparées quelque part fin 2018, début 2019.

AFP

Pour ce qui est de Zendaya, on ne lui connaît pas non plus de relation officielle pour le moment. À suivre!