Ludivine Reding change de tête et fait un retour aux sources

Le tournage de la deuxième saison de Fugueuse est maintenant terminé, ce qui signifie que Ludivine Reding peut faire ce qui lui chante avec ses cheveux.









On sait que, justement, pour la deuxième saison, qui débutera le 6 janvier prochain, le personnage de Fanny arbore un look totalement différent de ce à quoi les téléspectateurs étaient habitués, notamment à cause de ses cheveux bruns.



• À lire aussi: On sait enfin quand Fugueuse recommence (et le nouveau look complet de Fanny est dévoilé!)



Et bien, maintenant que le tournage est terminé, Ludivine a décidé de dire «bye bye» au brun et de faire un retour aux sources, côté capillaire.



Pour ce faire, elle a rendu visite au coloriste professionnel le plus en vue, nul autre que Max Gourgues. C'est ce dernier qui a publié une photo du nouveau look de Ludivine sur les réseaux sociaux.



«Le tournage de Fugueuse 2 s’est terminé la semaine dernière (première en janvier ����) et Ludivine et moi, on s’ennuyait de son blond naturel. On s’en est occupés en une seule étape, Babylights + Tip Out + Shadow Root + Gloss pour s’assurer que le look soit réaliste et naturel», a-t-il indiqué sous la publication.



Le résultat est superbe! Ça lui va à ravir!