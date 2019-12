Cyberlundi 2019: Les meilleurs rabais mode et beauté

Après les incroyables rabais du Black Friday, on a droit à des réductions supplémentaires en l’honneur du Cyberlundi!

Voici donc les meilleures aubaines mode et beauté qu'offrent les différentes marques ce lundi, 2 décembre.

Mode

1. Aldo

Achetez-en 2 et obtenez 25% de réduction.

Lacoste2.

25$ de rabais avec tout achat de 150$, puis $50 sur achats de $200, $100 sur achats de $300 et $200 sur achats de $500 avec le code: HOLIDAY19.

3. Adidas

40% sur tout le site.

4. Frank & Oak

De 30% à 50% sur tout du 1er au 3 décembre avec le code CM30.

5. Dynamite

40% sur tout en ligne.

6. Garage

40% sur tout en ligne.

7. Gap

50% sur tout avec le code GAPCYBER et un 10% de rabais additionnel avec le code GOBIG. Livraison gratuite avec le code SENDIT. Du 1er au 4 décembre.

8. Sorel

25% de rabais sur tout avec certains modèles à 50%.

9. Bentley

40% de rabais ainsi que la livraison gratuite sur tout le site.

10. Reitmans

40% de rabais sur tout et la livraison est gratuite.

Beauté

11. Clarisonic

35% de rabais sur les commandes de 250$ et plus, 30% sur les achats de 200$ et plus et 25% sur tout le site.

12. Kiehl’s

Avec le code CYBER, 20$ de rabais et 6 échantillons gratuits sur achats de 75$ et plus.

13. Lancôme

20% sur tout le site et une crème Absolue Soft (valeur de 66$) gratuite avec les commandes de 100$ et plus. Code: ABSOLUE.

14. Armani

20% de rabais sur tout, et 30% sur certains produits. en plus d’un cadeau de 6 produits avec tous les achats.

15. Urban Decay

50% sur les palettes Naked 2 et Naked 3 avec le code CYBER.

Yves St-Laurent 20% sur tout le site et 40% de rabais sur certains produits chouchous, le tout arrivera dans un coffret de maquillage réutilisable sur les achats de 175$ . Code: YSL20.

16. Shu Uemura

30% sur tout en ligne, en excluant la collection Pikashu.

17. Kérastase

Un cadeau avec les achats de 100$ et plus.

18. Vichy

25% sur tout le site et un cadeau de 9 produits d’une valeur de 91$ sur les achats de 75% et plus. Code: CYBER.

19. IT Cosmetics

60% de rabais sur l’ensemble Daily Beauty Routine et un cadeau avec les achats de 80$ et plus. Code: CYBERMONDAY.

20. Biotherm

15% sur le site (sauf sur les ensembles) et la livraison gratuite. 20% de rabais sur les achats de 150$ et plus et 25% sur 200$ et plus.

21. Amazon.ca

Des items beauté réduits à plus de 50%

22. Sephora

Plusieurs palettes Tarte réduites à 50% de rabais.