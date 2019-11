Lysandre Nadeau a finalement lancé sa marque de mode voyage et voici tous les morceaux

On attendait avec impatience le lancement officiel de la nouvelle marque de vêtements de Lysandre Nadeau, Par Lysandre, et c'est désormais chose faite!

En effet, dès le jeudi 28 novembre il est possible de se magasiner plusieurs vêtements de voyages élaborés par l'influenceuse. Puisque Lysandre est elle-même une grande voyageuse, créer sa propre collection de vêtements conçus expressément pour les globe-trotters tombait sous le sens. On se souvient que Lysandre a passé près d'un an à faire du backpack un peu partout dans le monde, elle avait donc quelques bons cues sur comment concevoir les parfaits items d'une garde-robe de sac à dos!

Par Lysandre

Sur la page Instagram Par Lysandre, cette dernière avait dévoilé quelques scoops sur des items qui se retrouveraient dans sa collection. On vous dévoile désormais sans plus de secret tous les morceaux qui sont disponibles dès maintenant sur son site!

Les voici :

1. Sac banane Angie - 44,99$

Courtoisie : Par Lysandre

Un sac en cuir végane assorti d'un zip noir et logo subtil, dans le bas.

2. Le sac à dos Angie - 79,99$

Courtoisie : Par Lysandre

Le sac à dos est fait du même matériau végane et fit parfaitement avec le sac banane. La poche intérieure est sécurisée par un fil rétractable ainsi que par un bouton pression, et il y a trois pochettes à l’intérieur.

3. Crop top Osaka - 29,99$

Courtoisie : Par Lysandre

Une petite camisole grise et courte avec un logo qui se trouve au dos.

4. Le short Coron - 49,99$

Courtoisie : Par Lysandre

Ces shorts noirs à taille haute sont chics, mais quand même passe-partout. Ils ont été conçus pour être non seulement très confortables et légers, mais aussi pour prendre le moins de place possible dans la valise.

5. Le t-shirt crop Angkor - 34,99$

Courtoisie : Par Lysandre

Ce haut crop est inspiré par nulle autre que Lara Croft! Il s'agence avec toutes les autres pièces de la collection Par Lysandre.

6. Les pantalons Mumbai - 69,99$

Courtoisie : Par Lysandre

Des pantalons parfaitement «flowy» avec une ceinture nouée à la taille pour bien la définir! Encore un item qui s'agencera avec absolument TOUT de votre garde-robe!

7. Le crop top Goa - 29,99$

Courtoisie : Par Lysandre

Une camisole noire qui monte dans le cou et qui se démarque par son dos lassé. Sublime!

8. Le body Bangkok - 44,99$

Courtoisie : Par Lysandre

Les items à taille haute de la collection, comme les shorts et les pantalons, s'agencent parfaitement à ce une-pièce beige qui peut être porté seul, ou sous les vêtements.

9. Le hoodie Hanoi - 59,99$

Courtoisie : Par Lysandre

Les plus frileuses vont être heureuse d'apprendre qu'il ait un item ultra cosy comme ce hoodie noir, parfait pour les soirées/journées plus fraîches.

Magasinez toute la collection par sur parlysandre.com.