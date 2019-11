Quatre outils coiffants vraiment pas chers et bien notés sur Amazon

Si vous êtes du genre à tout commander en ligne vous être probablement une habituée du site Amazon.ca qui nous permet de tout (mais vraiment TOUT) trouver en ligne.

En plus, leur section beauté regorge de trouvailles qui valent vraiment la peine, tout comme leur sélection d’outils coiffants pour cheveux. On le sait, un fer plat peut coûter vraiment cher et finalement ne vraiment pas répondre à nos attentes. C’est pourquoi on vous a dressé une liste de certains outils coiffants qui font (presque) l’unanimité chez les utilisatrices d'Amazon.

Voici nos quatre préférés!

Fer à friser rosegold de Bestope - 34$

Les utilisatrices sont unanimes: ce fer sans clip de la marque Bestope offre l’un des meilleurs rapports qualité-prix sur le marché. Le fer se réchauffe à une température très élevée (il est bien important d’appliquer un protecteur thermal avant son utilisation) et les boucles sont brillantes et tiennent longtemps. Difficile de faire mieux!

Brosse chauffante et séchante de Revlon - 58$ (en solde)

Celles qui veulent un outil tout-en-un voudront jeter leur dévolu sur cet outil coiffant de Revlon qui fait l’unanimité auprès de plus de 2000 utilisatrices! Pas surprenant que cette brosse se retrouve au top des recommandations puisqu’elle place et sèche les cheveux en un seul geste. Plus besoin d'être coiffeuse pour avoir un brushing parfait! Les résultats dans les commentaires sont assez impressionnants!

Fer plat de un pouce par Kipozi - 43$

Pour les filles qui cherchent un fer plat VRAIMENT pas cher à apporter en voyage ou encore au chalet, elles seront intéressées par ce modèle à seulement 30$ qui promet de lisser la chevelure tout en gardant la statique loin de la crinière. Avec plus de 300 opinions d’utilisatrices et un score de 5 étoiles, toutes s’entendent pour dire qu’il s'agit d’un rapport qualité-prix qui vaut le détour.

Séchoir ionique de Revlon - 27$

Ce séchoir semble faire l’unanimité quand on parle de son bas prix et de sa puissance, laquelle permet de sécher notre crinière rapidement. Plusieurs utilisatrices mentionnent que ce séchoir est puissant, mais silencieux. Il vient aussi avec un diffuseur et un bec pour concentrer la chaleur et lisser les cheveux. Il a aussi deux niveaux de chaleur, ce qui permet de contrôler la quantité de chaleur que l’on veut utiliser sur nos cheveux.

BONUS

Fer plat professionnel avec plaques en céramique GHD - 200$

Si vous cherchez toutefois un modèle dont vous serez certaine que la durée de vie sera longue, on vous propose ce modèle de GHD qui est adoré des coiffeurs et coiffeuses. Ses plaques en céramique lissent la chevelure tout en maîtrisant les frisottis indésirables. Combiné avec un vaporisateur protecteur, la chaleur de ce fer plat confère à la chevelure un effet «sorti tout droit du salon». Il est toutefois pas mal plus cher, mais bon... ça vaut la peine!