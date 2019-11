Des gens critiquent la nouvelle coupe de «Longueuil» de Miley Cyrus et sa coiffeuse répond!

La chanteuse Miley Cyrus vient tout juste de fêter son 27e anniversaire et pour l’occasion, elle s’est offert un changement capillaire qui ne fait pas l’unanimité.

En effet la starlette a choisi de couper ses cheveux d’une façon audacieuse et porte désormais une genre de coupe Longueuil (mullet) réinventée.

Plusieurs personnes ont dit ne pas aimer ce nouveau style et les critiques se sont faites si insistantes que la coiffeuse elle-même a répondu en commentaires pour défendre son travail. Sally Hershberger répond ceci à une personne qui a indiqué que c’était «la pire coupe qu’elle a vue de sa vie» et que les cheveux de Miley sont coupés «tout croche».

«Premièrement, si vous saviez quelque chose à propos des cheveux, vous sauriez que ce look est dû à sa position. La coupe est 100% égale. Elle les a aussi aplatis, ce qui rend la coupe plus sévère, chose que j’aime bien. Ceci étant dit, du calme et pour ton info, c’est une Longueuil (mullet) moderne, ce qui est vraiment cool, mais probablement quelque chose à laquelle tu n’es pas habitué. Désolé, mais je ne suis pas désolée. »

De sa vie amoureuse à ses looks en passant par ses cheveux, tout ce que Miley Cyrus fait a le don de faire parler. Cette nouvelle «mullet» ne fait pas exception!

