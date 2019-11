Billie Eilish répond aux mêmes questions trois ans plus tard et c’est vraiment inspirant

Billie Eilish a été propulsée au sommet de la gloire et des palmarès alors qu’elle n’avait que 16 ans et, sans surprise, cette montée vers le succès a changé beaucoup de choses dans sa vie.

• À lire aussi: Billie Eilish a une coupe Longueuil et voici pour quelle raison

C’est donc pour suivre son évolution que le Vanity Fair s’est assis avec Billie pour une troisième année consécutive, alors qu’elle a désormais 17 ans. Les deux premières années, on pouvait remarquer que son entrevue à l’âge de 16 ans était beaucoup plus triste que celle qu’elle a donnée quand elle avait 15 ans. Toutefois, un an plus tard, à 17 ans, la chanteuse de Ocean Eyes semble plus heureuse et épanouie que jamais.

Dans cette entrevue de plus de 20 minutes, on peut voir l’évolution de Billie au fil des années et comment sa vision de la vie a changé, alors qu'elle a littéralement grandi devant les caméras.

Voyez l'entrevue par ici :