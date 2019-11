Dollface: Les fans de Sex and the City et Pretty Little Liars vont adorer cette série

La série Dollface fait beaucoup parler d’elle à cause des actrices qu’on adore qui jouent dedans, mais aussi en raison de son originalité.

Cette émission s’adresse à de jeunes femmes et peut ressembler à Sex and the City, ou Girls. Elle se penche sur l’amitié féminine, les relations amoureuses, et toute autre chose que l’on vit dans la vingtaine.

Voici donc tout ce qu’on sait sur la série Dollface:

C’est produit par deux femmes

Les actrices Jordan Weiss et Margot Robbie sont les productrices de la série. Jordan est la créatrice et a participé à la rédaction d’une partie des scénarios et Margot tient même un petit rôle dans un épisode!

L’histoire

Dollface suit Jules alors qu’elle tente de reconnecter avec ses amies après que son copain de longue date rompt avec elle.

Elle se met à imaginer toutes sortes de façon de faire partie à nouveau du monde des femmes, ce qui cause une foule de situations comiques.

La distribution

Jules est jouée par Kat Dennings qu’on connaît pour ses rôles dans Two Broke Girls et la série Thor.

Brenda Song interprète Maddison, l’une des BFF d’université de Jules. On connaît Brenda depuis La vie de palace de Zack et Cody.

Shay Mitchell de Pretty Little Liars joue Stella, l’autre BFF de Jules avec qui elle tente de reconnecter.

Ester Povitsky de My Crazy Ex Girlfriend joue une amie de travail de Jules, Izzy.

Le nombre d’épisodes

La première saison comprend 10 épisodes de 30 minutes et une saison 2 n’a toujours pas été confirmée.

La date de sortie

Les épisodes sont disponible depuis le 15 novembre 2019.

Où l’écouter

C’est une série produite par Hulu, on peut donc l’écouter sur Crave, au Canada.

La bande-annonce

