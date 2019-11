Vous ne voudrez jamais quitter ces joggings doublés en mouton

La meilleure paire de joggings, ou «sweatpants», confortable et chaude existe, et elle coûte moins de 50$.

Plus il fait froid dehors, plus on a envie de s’habiller en mou et faire des marathons de films d’amour quétaines avec un thé et notre animal de compagnie en boule à nos côtés.

Dans un monde idéal, cette paire serait assez «cute» pour que nos proches ne nous jugent pas trop durant la période où on prévoit vivre dans ces pantalons.

Cela semble trop beau pour être vrai, mais non, elle existe.

La voici:

Ces pantalons joggings confortables se vendent au prix de 47,95$.

De la marque japonaise Yeokou, cette paire de pantalons très douce et ajustable à la taille est aussi doublée de mouton, donc très chaude.

Elle est disponible en gris pâle, bleu marine, noir et gris foncé. Juste à la voir, on a envie de mettre Harry Potter à l'école des sorciers sur la télé et de se faire un masque hydratant pour le visage!

Vous pourriez par contre sortir dehors et être tout à fait présentable.

Ce sont donc les pantalons idéaux pour:

Les marathons Netflix.

Quand vous avez mal au ventre.

Pour promener votre chien.

À mettre en sortant de la douche.

À mettre en arrivant du travail ou de l’école.

Durant les périodes d’étude intenses.

Dormir au chaud quand votre chum insiste pour qu’il fasse -20 dans la chambre.

Votre soirée «self care» du dimanche.

La vie en général.

Procurez-vous les joggings doublés de mouton juste ici.