Laurence Latreille, de Fugueuse, a un tout nouveau look et ça lui va à merveille!

Laurence Latreille, que l’on a connue dans le cadre de l’émission Fugueuse, présentée sur les ondes de TVA, est passée chez notre coiffeur préf, Max Gourgues, et est sortie du salon avec une toute nouvelle tête.

En effet, la brunette naturelle a été tentée par un changement de couleur drastique et a opté pour un blond ultra cendré pour sa chevelure.

On le sait, le look signature de Laurence est sa chevelure brune avec sa frange droite. On adore qu’elle ose quelque chose de vraiment différent cette fois avec le blond et la frange rideau!

Max Gourgues explique qu’il a réussi à décolorer les cheveux foncés de Laurence en un seul rendez-vous, et ce, en utilisant beaucoup de papier d’aluminium.

«Bon pour les prochains mois vous me verrez arborer un look différent, que voulez-vous j’ai toujours voulu savoir ce que c’était d’avoir la racine au soleil», a déclaré Laurence en présentant son nouveau look à ses abonnés Instagram.

On adore son nouveau look!

