6 marques de beaux bijoux pas trop chères adorées par les vedettes et influenceuses

Si vous êtes tannées d’acheter des bijoux cheaps qui se ternissent trop rapidement après les avoir portés quelques fois seulement, vous pouvez compter sur les influenceurs pour vous faire découvrir de nouvelles marques de bijoux de qualité, mais pas complètement inaccessibles.

On le sait, des bagues, colliers et bracelets peuvent facilement coûter plus de 300$ dans des bijouteries luxueuses.



C’est pourquoi on s’est promenés sur le fil Instagram de plein de vedettes et influenceuses afin de découvrir les marques de bijoux qu’elles préfèrent.



En voici 6 qui ont attiré notre attention!



1. Twenty Compass – Lysandre Nadeau

Bague en argent

Bague Mandala, 55$, Twenty Compass



2. Treasure Box – Sarah-Jeanne Labrosse et Cindy Cournoyer

Courtoisie



Pendentif «O» plaqué or, 70$, Le Manoir

Courtoisie

Duo Alicia de bagues en argent, 60$, Le Manoir

3. Horace Jewelery – Noémie Bannes

Courtoisie

Pendentif Astro, 28$, Horace Jewelry

4. Pilgrim Canada – Cynthia Dulude et Ely Lemieux





Courtoisie

Pendentif doré Aya, 48$, Pilgrim

Courtoisie

Anneaux Ama, 48$, Pilgrim

5. Mejuri – Jessie Gélinas





Courtoisie

Bracelet Dôme de Mejuri, 137$, Mejuri

6. Sarah Silver – Alanis Desilets

Duo de colliers Sarah Silver, 30$, Sarah Silver