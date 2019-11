Une vente de vêtements d’influenceuses pour une bonne cause aura lieu à Montréal

Tu veux acheter les vêtements de Lucie Rhéaume, Cindy Cournoyer, ou Jessika Denommée? C’est possible, et en plus, c'est pour une bonne cause.

Connaissez-vous Dress You? C'est une plate-forme de magasinage en ligne où tu peux acheter des vêtements et des accessoires de mode mis en valeur dans les looks partagés par de vraies personnes.

Ils organisent une vente au profit de l’ANEB et plusieurs de nos influenceuses favorites vont y participer.

La vente aura lieu le 28 novembre 2019 entre 16h et 21h au Livart, situé au 3980 sur la rue Saint-Denis, à Montréal.

Des influenceuses comme Lucie Rhéaume, Cindy Cournoyer, et Jessika Denommée seront là pour vendre leurs vêtements. Il y aura des morceaux neufs et usagés, tous entre 5$ et 25$.

Cynthia Dulude y sera aussi pour vendre des produits beauté entre 2$ et 25$!

Les profits iront à l’ANEB, l’organisme qui vient en aide aux personnes souffrant d’anorexie et de boulimie au Québec.

Pour ceux et celles qui craignent de ne pas trouver leur taille sur place, Dress You offre aussi une vente en ligne de morceaux choisis par les influenceurs où toutes les tailles seront disponibles.

Rien ne t’empêche pour venir faire un tour pour rencontrer tes préfs et, en plus, il y aura un service de stylisme gratuit!

Tous les détails de l’événement se trouvent juste ici.

Pour plus d'information sur Dress You, tu peux regarder la capsule de Noemie Lacerte à ce sujet: