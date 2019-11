Mercure en rétrograde est terminé, mais connaissez vous la «retro-shade»?

Bravo, vous avez survécu à la rétrograde de mercure en Scorpion qui a débutée le 31 octobre, mais cela ne veut pas dire qu’on s’en est sorti puisque dès maintenant, la «retro-shade» commence.

En gros, cela veut dire qu’on entre dans la période ou Mercure retrace le chemin qu’elle vient de faire. On suit donc son ombre (ou shade), d’où le mot retro-shade.

Là où la rétrograde veut dire de grands problèmes de communication, de technologie et autre, la retro-shade, elle, amène son propre lot de troubles.

Voici donc ce que la rétro-shade veut dire:

On va revivre certains événements de la rétrograde

Tout ce qu’on a vécu durant la rétrograde en Scorpion (les chicanes de couple, les ordis qui ne fonctionnent plus, les pannes de métro) va affecter nos vies à nouveau dans la période du 20 novembre au 7 décembre.

Donc si vous avez vécu plus de chicanes de couple par exemple, vous allez commencer à en ressentir les conséquences...

C’est l’occasion de corriger le tir

Pas contre, puisqu’on vient de vivre une période étrange de presque 3 semaines, on commence à être des pros de la mauvaise communication! Vous allez donc pouvoir prévoir quand un conflit se prépare, et l’éviter.

Utilisez ce que vous avez vécu à votre avantage. Levez-vous plus tôt, vérifiez deux fois plutôt qu’une que vous avez bien sauvegardé votre document et tout va bien aller.

Ce qu’on a vécu dans les dernières semaine va enfin prendre son sens

Durant les rétrogrades, il n’est pas rare que ça brasse dans nos vies. La retro-shade est le moment où tout va prendre son sens. Vous allez peut-être réévaluer un projet, une relation, un emploi ou toute autre chose et réaliser que cela ne vous convient plus.

À l’opposé, vous allez peut-être voir plus clair et décider que votre situation actuelle vous plaît finalement!

Il faut tout de même faire attention

C’est facile de croire que la période difficile est terminée, mais non. Faites tout de même attention aux problèmes de communication et de technologie, surtout évitez les situations qui amènent au conflit avec votre famille! Puisque le temps des Fêtes approche, vous risquez de les voir plus souvent, et c’est le genre de moment où les secrets et «drama» de famille ressortent.

Oh, et... gardez vos factures de cadeaux de Noël.

Un autre événement se produit en même temps

Il n’y a pas que la retro-shade qui se déroule dans les astres en ce moment. La planète Mars est elle aussi en mouvement et elle passe du signe de la Balance, à celui du Scorpion, et c’est un peu magique.

Puisque Mars est la planète de l’action, du courage et du pouvoir, quand elle passe en Scorpion, c’est un moment où on ressent la détermination et la «drive» de passer à l’acte. Votre projet donc vous rêvez depuis longtemps risque de se concrétiser très bientôt.

Par contre, Mars en Scorpion veut aussi dire qu’on risque d’être impulsif. Il faut donc bien réfléchir avant de partir en peur.

Gardez vos grandes décisions après le 25 novembre

La planète Mars sera parfaitement alignée avec Uranus le 24 novembre, une journée qui sera excitante et imprévisible. Ce n’est pas le moment de prendre une grande décision! Dès le lendemain, donc le 25 novembre, la période la plus intense sera derrière nous.

Marquez donc à votre agenda cette journée comme la bonne pour décider ce que vous voulez vraiment!

Tout se termine (POUR VRAI) le 7 décembre. On s’en reparle donc le 17 février 2020, alors que Mercure sera en rétrograde dans le signe du Poissons.