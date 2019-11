Les nouveautés Netflix Canada du mois de décembre

Les nouveautés Netflix du mois de décembre sauront plaire à tous ceux qui veulent des films de Noël, mais aussi retrouver leurs séries favorites.

C'est officiellement le temps des Fêtes, mais aussi le moment de découvrir des nouveautés originales et revisiter des classiques.

Voici donc 10 titres à ne pas manquer en décembre sur Netflix:

1. A Christmas Prince: The Royal Baby – 5 décembre

Le troisième chapitre de cette série ultra populaire de films de Noël retrouve les maintenant roi et reine de Aldovia, Amber et Richard, après leur mariage. Suivant les traces du prince Harry et de la duchesse Meghan Markle, ils attendent maintenant un bébé! Au milieu de tout cela, ils devront recevoir le roi et la reine de Penglia (un autre pays inventé) pour tenter de renouveler un traité de paix vieux de 600 ans.

2. V Wars, saison 1 – 5 décembre

Dans cette série, le monde est en péril à cause d’un virus qui transforme les gens en vampires. Un docteur, joué par Ian Somerhalder, de Vampire Diaries, est chargé de trouver un antidote, mais tout cela se complique quand son meilleur ami est atteint du virus.

3. Marriage Story – 6 décembre

Dans ce film, qui pourrait très bien se retrouver aux Oscars, Scarlett Johansson et Adam Driver jouent un couple en plein divorce. Ils doivent se battre pour la garde de leur fils et tenter de préserver leur famille.

4. Outlander, saison 3 – 10 décembre

Dans la saison 3 de cette série, Jamie et Claire sont séparés par des continents et des siècles et ils tentent d’avoir une vie l’un sans l’autre. Ils sont tous les deux hantés par le souvenir de leur amour perdu.

5. The Witcher, saison 1 – 20 décembre

Cette série fantastique met en vedette Henry Cavill (Superman) dans le rôle d’un chasseur de monstres. Il devra faire équipe avec une sorcière puissante et une jeune princesse avec un secret dangereux.

6. You, saison 2 – 26 décembre

La deuxième saison de la série sera basée sur le roman Hidden Bodies, la suite du roman YOU, par l'auteure Caroline Kepnes. En plus de relater la nouvelle vie de Joe à Hollywood, cette deuxième saison va aussi explorer son enfance et les gestes qu'il a posés par le passé. Il va aussi rencontrer une certaine Love qui va réveiller en lui les pulsions meurtrières qu’il tente de fuir.

7. Alexa & Katie: All I Want for Christmas Is You, saison 3 – 30 déc.

Cette série suit deux meilleures amies qui tentent de composer avec les problèmes de la vie au secondaire, mais aussi avec la terrible annonce que Alexa souffre d’un cancer. La saison 3 se déroule durant le temps des Fêtes.

8. RuPaul's Drag Race: All Stars, saison 4 – Date inconnue

Si vous êtes fans de cette émission de télé-réalité qui cherche la prochaine superstar Drag Queen, vous allez adorer les saisons All Stars, dans lesquelles les participantes favorites du public reviennent.

9. Notting Hill – Date inconnue

Un véritable classique, cette comédie romantique met en vedette Julia Roberts et Hugh Grant. Julia joue une actrice américaine très connue qui tente de s’évader de son quotidien en visitant l’Angleterre, où elle tombe amoureuse d’un propriétaire d’une boutique de livres.

10. Terrace House: Tokyo 2019-2020: Part 2 – Date inconnue

La deuxième partie de cette télé-réalité japonaise, dans laquelle six participants vivent leur vie normale, mais où des caméras les suivent en tout temps, arrivera en décembre.