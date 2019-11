Lili-Ann De Francesco se confie sur ses troubles alimentaires

L’actrice et chanteuse Lili-Ann De Francesco a parlé en toute honnêteté à ses abonnés Instagram des problèmes alimentaires dont elle souffre.

Lili-Ann a débuté sa série de «story» sur Instagram en disant qu’elle avait décidé de parler de quelque chose de vraiment important. C’est en réalisant que sa plateforme lui donnerait peut-être la possibilité d’aider quelqu’un qui souffre comme elle qu’elle en est venue à cette décision.

La jeune femme continue en expliquant qu’elle vit avec ceci depuis près d’un an. Elle a toujours été très ouverte face à ses problèmes d’anxiété, mais ceux-ci se sont manifestés autrement dans les derniers mois.

Capture d'écran Instagram @lilidefrancesco

Elle avoue qu’après avoir vécu une année plutôt stressante, avec le lancement de son premier EP, entre autres, elle avait de plus en plus de difficulté à se regarder dans le miroir et s’aimer. Lili-Ann dit: «Je me disais tout le temps, constamment, à quel point je me trouvais grosse. Pourquoi? J’ai aucune idée, parce que ce n’est vraiment pas le cas.»

Elle explique ensuite qu’à cause de ces pensées sombres, elle a carrément arrêté de manger. À un point tel où certaines journées, elle ne mangeait qu’une pomme.

Elle a perdu énormément de poids en peu de temps et, puisqu’elle est toute petite, cela a affecté son corps de façon drastique. À cause de cela, elle est tombée malade et souffre d’une grippe depuis plus de 4 mois ce qui la force à être en arrêt de travail.

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

La chanteuse implore ceux qui la suivent de prendre soin d’eux et d’écouter les signes de leurs corps.

Elle explique qu’on peut soi-même s’influencer fortement. «Si tu te réveilles le matin, pis tu te dis “je ne m’aime pas, ma journée va être de la merde”, bien tu ne vas pas t’aimer et ta journée va être de la merde. Si tu te réveilles le matin en te regardant dans le miroir et en te disant à quel point t’es belle, que tu vas passer une belle journée et que tu aimes la vie, je te le jure, tout ton mood va être différent.»

Lili-Ann nous rassure en disant qu’elle a réalisé tout ça, qu’elle va mieux, qu’elle prend plus soin d’elle et s’aime. Elle explique par contre que c’est encore difficile, et qu’il faut aller chercher de l’aide quand on vit quelque chose du genre.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Au lendemain de tout cela, Lili-Ann a avoué avoir reçu une foule de messages positifs, et elle s’en dit très reconnaissante et émue.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes affectés par les troubles alimentaires, n'hésitez pas à contacter ANEB ou Tel-Jeune.

Pour en apprendre plus sur les signes avant-coureurs des troubles de l'alimentation, ou savoir comment aider un proche qui en souffre, cliquez juste ici.