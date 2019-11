Liam Hemsworth serait plus heureux que jamais avec sa nouvelle blonde

Pour ceux qui ne le savaient pas déjà, Liam Hemsworth a une nouvelle blonde, une certaine Maddison Brown. Si de son côté, l’ex de Liam, Miley Cyrus, préfère vivre sa relation au grand jour, l’acteur australien, lui, préfère rester discret.

Selon certaines sources proches du couple, toutefois, Liam et Maddison vivraient le grand amour, bien qu’aucune nouvelle photo ne soit apparue sur les réseaux sociaux. C’est que Liam a été grandement refroidie par les premières photos du couple qui ont circulé sur les réseaux sociaux, les montrant en train de s’embrasser.



En effet, des gens proches de Liam se seraient confiés à Radar Online et auraient indiqué que bien qu’ils ne se voient pas souvent à cause de leur travail, les deux acteurs adorent passer des moments tranquilles ensemble. Contrairement à sa relation houleuse avec Miley, celle avec Maddison est un long fleuve tranquille et l’une de leurs activités préférées à deux serait de cuisiner ensemble et boire du bon vin. Il n’y a pas plus simple que ça!

