James Charles va animer une télé-réalité pour devenir le prochain influenceur beauté

Le youtubeur James Charles a annoncé son prochain grand projet: une compétition pour trouver le prochain influenceur beauté.

Quand James Charles n'est pas au beau milieu d'un «drama», il produit des émissions de télé-réalité!

Ce concours visant à trouver le prochain «beauty guru» populaire sera diffusé sur YouTube, sur la chaîne de James plus précisément. L’influenceur et maquilleur va non seulement animer la série, mais il est aussi très impliqué dans la création et la production de l’émission.

James n’a pas révélé trop de détails sur le tout, mais il a expliqué que 6 influenceurs beauté de la relève allaient compétitionner pour un très gros prix. Celui-ci comprend 50 000$, ainsi que des cadeaux que James ne voulait pas dévoiler tout de suite.

On pourra voir le tout au printemps 2020, mais, en attendant, les inscriptions sont ouvertes au public jusqu’au 21 novembre 2019, juste ici. Pour s’inscrire, il faut avoir 18 ans et plus, habiter aux États-Unis (snif) et avoir une chaîne YouTube active depuis au moins 3 mois.

Les artistes maquilleurs publient leur vidéo d’audition sur YouTube en utilisant le mot-clic James Charles Casting, et vous pouvez aller les voir pour donner de l’amour à vos influenceurs beauté préférés!

Cela donne une belle occasion pour des micro-influenceurs d'avoir la poussée vers la popularité qu'ils méritent.

En regardant rapidement les soumissions, nous avons soulevé 5 candidats qui ressortent du lot, et les voici:

Aliyah B

Elliot Bach

Caitlin Ford

LVND Beauty

Dré Balenci