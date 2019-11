Lili Reinhart s'insurge contre une application pour modifier son corps qu'elle juge toxique

L’actrice Lili Reinhart implore ses abonnés de ne plus utiliser Photoshop pour modifier leurs corps, car elle juge que cela peut avoir des effets toxiques sur la santé mentale.

AFP

On connaît Lili Reinahrt pour son rôle de Betty Cooper, dans Riverdale, mais aussi parce qu’elle a toujours utilisé sa plateforme pour parler de problématiques qui lui tiennent à cœur.

Celle qui est en couple avec Cole Sprouse n’hésite jamais à se confier sur la santé mentale, la confiance en soi et encore plus.

L’une des causes qui la touche le plus est celle de l’image que l’on projette sur les réseaux sociaux, et comment cela peut affecter les autres. C’est la raison pour laquelle elle avait publié une photo d’elle en maillot, sans aucune retouche.

Lili s’est plus récemment insurgée contre une application qui sert à modifier son corps pour obtenir la forme «parfaite».

Elle a expliqué à ses abonnés qu’elle cherchait quelque chose pour redimensionner ses photos Instagram, mais qu’elle est plutôt tombée sur l’application «Body Tune» qui promet de rendre notre apparence plus mince en photo.

Capture d'écran Instagram @lilireinhart

Elle a été troublée par le message que cette application véhicule, qui laisse sous-entendre qu'il faut être mince pour être beau ou belle et pour être accepté.

Lili en avait beaucoup à dire, elle a donc publié plusieurs stories sur Instagram.

Capture d'écran @lilireinhart

Elle dit ceci: «Ceci n'est pas correct. C'est l'une des raisons pour laquelle des gens développent des troubles alimentaires. C’est pourquoi les réseaux sociaux sont devenus néfastes pour notre santé. C’est pourquoi les gens ont des attentes irréalistes à propos de leur propre corps. Je vous implore de ne pas utiliser ce genre d’application. Si vous modifiez votre corps sur vos photos, vous contribuez à ce problème. C’est la façon avec laquelle les standards de beauté irréalistes ont été créés, jusqu’au point où certaines personnes ont des chirurgies pour obtenir ces résultats inaccessibles.»

Elle continue en disant: «On vaut plus que ceci. Avoir l'air mince sur une photo Instagram ne vaut pas les effets négatifs que ce type d'applications peuvent avoir sur la santé mentale de notre génération. Nos corps de devraient pas avoir à se conformer à une taille unique. Les gens qui utilisent ce type d'applications pour modifier leurs corps souffrent clairement de problèmes d'estime de soi, de dysmorphie corporelle, ou d'autres troubles mentaux. Je compatis avec ces gens qui ont l'impression que leurs corps ne sont pas assez beaux. Mais il ne faut pas encourager ce genre de comportements. Si on applaudit ces hommes et femmes qui modifient leurs corps avec Photoshop, on les encourage à continuer et ils vont se sentir comme si c'est la seule façon pour eux de se faire accepter.» Elle termine avec ceci: «Dès qu'on se libère de la pression de se conformer aux standards IRRÉALISTES et FAUX de beauté, le monde est plus lumineux. Je vous le jure.»

Son message est clair: pour se battre contre les standards de beauté irréalistes, il faut cesser de présenter une image de soi sur les réseaux sociaux qui est fausse. Elle a tellement raison!