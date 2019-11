La collection de Noël de Kylie Cosmetics est plus festive que jamais

Kylie Jenner gâte ses fans en sortant une collection de Noël digne du pôle Nord pour sa compagnie de beauté Kylie Cosmetics.

On le sait bien, Kylie adore sortir des gammes spéciales en l’honneur du temps des Fêtes. Elle le fait aussi pour l’été et pour sa propre fête, ainsi que pour des collaborations avec ses soeurs.

Pour le temps des Fêtes 2019, Kylie a opté pour un look classique de Noël, avec des emballages rouges ornés de rayures blanches qui rappellent les cannes de sucre.

Voici donc tout ce que comprend la collection de Noël 2019 de Kylie Cosmetics

1. Les rouges à lèvres en bâton

Un rouge du nom de Merry Jo, et un nude pêche qui s'appelle Coming To Town.

Ils seront vendus dans des petites boîtes qui peuvent aussi faire une décoration pour votre arbre!

2. Un duo blush et illuminateur

C'est Kylie, alors il faut un illuminateur! Celui-ci est un champagne rosé, alors que le fard à joues est plutôt pêche.

3. Les «eye glaze»

Ces ombres à paupières très brillantes peuvent être utilisées seules, ou au-dessus de votre look pour le rendre encore plus festif. Pour Noël, il y aura deux nouvelles teintes, le blanc, Icy What You Mean, et le rouge, Good At Being Naughty.

4. Le rouge à lèvres liquide

Ce lip kit du nom de Naughty List est le rouge parfait, selon Kylie.

5. Les pinceaux

Kylie propose aussi un ensemble de quatre pinceaux adorables.

6. L'ensemble de mini rouge à lèvres

Dans ce kit, il y a sept nouvelles teintes de rouges à lèvres.

Capture d'écran Instagram @trendmood1

Kylie a même dit que c'était son plus bel ensemble de rouges à lèvres parmi ceux qu'elle a créés!

7. L'ensemble de gloss

Cette boîte contient un trio de gloss. Les teintes sont: Wish Come True, un rose très brillant, Must Be Magic, un gloss avec des paillettes dorées, et Ho Ho Ho!, un nude avec des reflets multicolores.

8. La palette

Toute collection qui se respecte doit bien sûr comprendre une palette! On adore la boîte de celle-ci qui ressemble à une lettre au père Noël.

Elle contient autant des couleurs neutres pour la vie de tous les jours que d'autres, plus originales.

9. Le vaporisateur de finition

Pour terminer, cette collection offre aussi un tout nouveau spray pour fixer le maquillage qui va aussi illuminer votre teint.

Le tout sera disponible à partir du 19 novembre 2019 sur le site de Kylie Cosmetics. Bon magasinage!