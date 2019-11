Top 10 des films de Noël qui sortent en 2019 à écouter absolument

Les films de Noël font partie de la tradition du temps des Fêtes, alors voici une liste de nouveautés de 2019 pour faire changement de nos classiques.

L’année 2019 nous amène une foule de nouveaux films de Noël qui vont sans aucun doute s’ajouter à notre liste de favoris.

Voici donc une liste des 10 films de Noël à ne pas manquer en 2019

1. Last Christmas, au cinéma depuis le 8 novembre.

Ce film de Noël mettant en vedette Emilia Clarke de Game of Thrones et Henry Golding de Crazy Rich Asians raconte l’histoire d’une jeune femme dans une très mauvaise passe de sa vie qui obtient un emploi comme elfe du père Noël dans un magasin. Elle ne cesse de croiser le chemin d’un jeune homme qui semble trop beau pour être vrai...

2. Let it Snow, sur Netflix depuis le 8 novembre.

Un peu comme le classique film de Noël Love Actually, ce film suit un groupe d'adolescents qui finit le secondaire et qui vit différentes histoires d'amour durant une tempête de neige qui s'abat sur une petite ville.

• Pour plus de détails: Ce film de Noël quétaine risque d'être notre préféré du temps des Fêtes

3. Noelle, sur Disney + depuis le 12 novembre.

Anna Kendrick joue Noelle, la fille du père Noël. Son frère Nick (joué par Bill Hader) a repris le titre depuis le décès de leur papa, mais celui-ci croule sous la pression de cette responsabilité et disparaît. Noelle va donc partir en mission pour ramener son frère à la maison avant Noël!

4. Christmas Under the Stars, sur la chaîne Hallmark le 16 novembre.

Un homme perd son emploi payant en finance et, en désespoir de cause, décide de vendre des sapins de Noël. C'est à ce moment qu'il rencontre une femme et son fils. Ensemble, ils redécouvrent l’esprit de Noël.

5. The Knight Before Christmas, sur Netflix le 21 novembre.

Vanessa Hudgens joue une professeure au secondaire qui voit sa vie bouleversée quand elle frappe avec sa voiture un jeune homme qui croit être un chevalier du 14e siècle. Elle pense être responsable de ce qui semble être le délire ou la perte de mémoire de cet homme. Elle décide alors de l'aider à retrouver son identité, mais elle se rend vite compte qu'il est peut-être réellement celui qu'il prétend.

6. Frozen 2, au cinéma le 22 novembre.

Ce n'est pas techniquement un film de Noël, mais l'univers hivernal est assez festif pour nous. Dans la suite de l'immense succès Disney, Elsa tente de comprendre d’où lui viennent ses pouvoirs, ce qui l'amène dans une étrange forêt bien loin de Arendalle.

7. Merry Happy Whatever, sur Netflix le 28 novembre.

Emmy visite sa famille pour Noël et elle leur présente son nouveau copain, Matt. Son père (joué par Dennis Quaid) est très protecteur de ses filles et n'est pas prêt à accepter Matt si facilement. Ce dernier veut demander Emmy en mariage, mais ce ne sera pas facile de gagner le coeur de toute la famille. Ce film de Noël est tourné devant public, on peut donc entendre des rires provenant du public.

8. Holiday Rush, sur Netflix le 28 novembre.

Un père de famille veuf travaille pour une émission de radio très populaire, mais il perd son emploi juste avant le temps des Fêtes. Les membres de la famille sont alors forcés de diminuer leur train de vie, mais ce problème est finalement un cadeau caché puisqu'ils retrouvent leur sens de la famille.

9. A Christmas Prince: The Royal Baby, sur Netflix le 5 décembre.

Le troisième chapitre dans cette série ultrapopulaire de films de Noël retrouve les maintenant roi et reine de Aldovia, Amber et Richard, après leur mariage. Suivant les traces du prince Harry et de la duchesse Meghan Markle, ils attendent maintenant un bébé! Au milieu de tout cela, ils devront recevoir le roi et la reine de Penglia (un autre pays inventé) pour tenter de renouveler un traité de paix vieux de 600 ans.

10. Black Christmas, au cinéma le 13 décembre.

Pour ceux et celles qui sont moins «films de Noël», pourquoi ne pas opter pour un film d’horreur à la place? Dans ce film, les étudiants sur un campus universitaire sont traqués par un tueur sans pitié. Les membres d’une sororité vont se mettre ensemble pour tenter de le stopper.

