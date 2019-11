Une image de Jaclyn Hill récolte une pluie de commentaires haineux et cette dernière réagit

Après avoir fait une entrée désastreuse dans le monde des cosmétiques avec sa nouvelle marque personnelle, Jaclyn Hill est finalement prête à retenter sa chance, mais les commentaires des internautes se font déjà virulents.

C’est que les premiers produits de Jaclyn Hill Cosmetics, des rouges à lèvres lancés en août dernier, avaient de nombreux problèmes, incluant des poils et des fragments durs. Ipelaye!

Jaclyn Hill avait dû se retirer d’Internet au complet et rembourser tous les gens qui s’étaient acheté des produits de la marque. La youtubeuse beauté l’avait toutefois promis : elle allait faire son grand retour!

C’est désormais chose faite, puisque Jaclyn vient tout juste de lancer une vidéo «teaser» d’un nouveau produit qu’on soupçonne être un potentiel illuminateur. Ce n’est toutefois pas le «glow» de Jaclyn qui a attiré l’attention, mais bien son visage visiblement arrondi.

Les commentaires sur son poids se sont faits si incessants que cette dernière a cru bon répondre à ces remarques.

«Wowwww!!! Cette section commentaire a été très claire : mon visage est plus gros et il a changé depuis l’an dernier! Je vous entends, haut et fort! »

Les gens se demandent aussi si les fans de Jaclyn seront au rendez-vous après qu’ils aient été lésés par un premier lancement très décevant.

À suivre très prochainement!