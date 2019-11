On sait enfin quand Fugueuse recommence (et le nouveau look complet de Fanny est dévoilé!)

Enfin! La date de sortie de la deuxième saison de Fugueuse est sortie et on ne pourrait pas avoir plus hâte! C’est dans le magazine La Semaine que cette information a été dévoilée. En entrevue avec Michelle Tremblay, l’auteure de la série, Michelle Allen, a offert plusieurs confidences.

Notamment, on apprend que Fanny sera métamorphosée par ce qu’elle a vécu avec Damien, tant physiquement que mentalement. «Cela prend des années avant de s'en sortir. Et plus tu décides dans ta tête que c'est terminé, moins tu acceptes de faire la démarche pour en sortir vraiment. Fanny est dans le déni», a-t-elle expliqué, mentionnant au passage que le personnage sera animé par une colère intense face à ce qu'elle a vécu.



On sait aussi quand reviendra la série sur les ondes de TVA : c'est dès le lundi 6 janvier, à 21h, qu'on retrouvera nos personnages préfs de la série, incluant Damien Stone (Jean-François Ruel) et Natacha, qui tentera de se sortir du monde trouble de la prostitution.



