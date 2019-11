Il y a un nouveau couple dans «Riverdale», mais ce n'est pas celui auquel vous pensiez

L'épisode 6 de la saison 4 de Riverdale, Hereditary, a dévoilé une histoire d'amour entre deux personnages, et on n'aurait jamais pu prévoir ce couple insolite.

Capture d'écran Netflix

On se souvient tous de Chic, ce jeune homme qui se faisait passer pour Charles, le fils perdu d'Alice et FP dans la saison 2 de Riverdale.

On a fini par apprendre qu’il n’était pas du tout le frère de Betty, mais plutôt un garçon qui avait rencontré le vrai Charles lorsqu’ils vivaient ensemble, dans une auberge de jeunesse, et qui avait ensuite volé son identité.

On parle ici du véritable Charles, celui qui a réapparu dans cette saison en se présentant comme un agent du FBI...

Bref, selon la version de Chic, Charles et lui étaient «ensemble». Ils étaient tous les deux accros à la drogue et, après une soirée passée à faire du «Jingle Jangle» avec Chic et un autre ami, Charles serait devenu violent. Il aurait pris des ciseaux et tué ledit ami.

Quand Betty confronte Charles par rapport à cette histoire, il nie tout, alors Betty lui fait passer un détecteur de mensonges.

Durant ce test, il est révélé que c’est en fait Chic qui a tué l’ami, mais que Charles l’a aidé à cacher le meurtre. Son seul secret est qu’il est un ancien toxicomane, mais qu’aujourd’hui il ne consomme plus.

Mais la visite de Betty a donné envie à Chic de brasser les choses. Il a contacté le FBI pour rapporter à la police le meurtre d’un homme par Alice à la fin de la saison 2.

Charles et FP s’en occupent pour éviter qu’Alice aille en prison, ce qui donne enfin à Betty confiance en son frère.

Jusque là, tout porte à croire que Charles est en effet gentil, mais dans un revirement de situation digne de Riverdale, la toute fin de l’épisode montre Charles visitant Chic en prison et ils sont... en amour!

Lorsque Chic lui demande si tout s'est bien déroulé, Charles dit «Oui, babe».

L'acteur Wyatt Nash qui joue Charles a partagé une photo des deux personnages ensemble en disant: «Le chat est sorti du sac, babe». Il a aussi essayé de trouver un nom à ce nouveau couple. On hésite entre Chicles et Charic.

Sondage Quel surnom préférez-vous? Chicles! Charic <3 RIEN, C'EST CLAIREMENT UN FAUX COUPLE Partagez votre résultat sur Facebook

Bref, c'était clairement un plan concocté par les deux amoureux pour obtenir la confiance de la famille Cooper. À moins que Charles ne manipule Chic... À suivre!