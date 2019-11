Tout sur le nouveau conjoint de Demi Lovato, Austin Wilson

Demi Lovato et son nouveau conjoint ont officialisé leur relation avec d'adorables publications sur Instagram.

Après de récentes rumeurs d’une idylle avec l’ancien participant de The Bachelorette, Mike Johnson, Demi a surpris ses abonnés le 12 novembre au soir en se photographiant avec un autre garçon.

La chanteuse a publié une photo d’elle et d’un jeune homme du nom de Austin G. Wilson en ajoutant «My heart», ou «Mon coeur», pour l’accompagner.

Austin a fait de même, écrivant «My love», ou «Mon amour» sous la photo.

Mais qui est Austin G. Wilson? Voici tout ce que nous savons à son sujet:

1. Il est mannequin

Austin semble occuper cet emploi depuis au moins 2015.

2. Il habite à Los Angeles

Et il semble y avoir grandi aussi.

3. Il a énormément de tatouages

Tout comme Demi!

4. Demi et lui avaient un ami en commun

Les deux étaient proches de Thomas Trussell, un mannequin de 31 décédé tragiquement d’une overdose en octobre 2019.

Demi a tellement été bouleversée par la perte de son ami qu'elle s'est fait tatouer la lettre T en son honneur.

5. Il est oncle

Il est très proche de sa famille et publie souvent des photos avec sa mère, son père, et son petit neveu.

6. Son père est connu

George Wilson était skateur professionnel devenu designer. Plus jeune, il était membre du groupe de skateboarders, les Z-Boys, qui a inspiré le film Lords of Dogtown.

7. Il s'entend bien avec les chiens de Demi

Capture d'écran Instagram @austingwilson

Austin a partagé dans ses «stories» sur Instagram une très mignonne photo de lui faisant un calin à Batman, l'un des deux chiens de Demi.

8. Il est âgé de 25 ans

Selon cette publication, sa fête serait le 22 mai, ce qui fait de lui un Gémeaux. Demi a 27 ans et est du signe du Lion.

On ne sait pas comment ils se sont rencontrés. Dans tous les cas, ils sont adorables et on souhaite beaucoup de bonheur aux amoureux!