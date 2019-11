Selena Gomez révèle la vraie raison derrière sa pause de médias sociaux

La chanteuse Selena Gomez a récemment fait son grand retour sur les réseaux sociaux, mais la raison derrière sa pause nous brise le cœur.

C’est sur le podcast de son amie Raquelle Stevens, Giving Back, que Selena a parlé de la période difficile de sa vie qui l'a menée à quitter les réseaux sociaux.

On sait que depuis 2015, Selena souffre d'une maladie auto-immune, le lupus. Elle a dû avoir une greffe de rein à cause de cette condition.

En septembre 2018, la chanteuse avait annoncé qu'elle prenait une pause des réseaux sociaux en écrivant ceci: «Je prends une pause de réseaux sociaux. Encore. Même si je suis reconnaissante de la plateforme que les réseaux sociaux me donnent, je suis aussi reconnaissante d'être capable de prendre du recul et de vivre ma vie dans le moment présent. Je ne veux que de la gentillesse et des encouragements pour le moment! N'oubliez pas, les commentaires négatifs peuvent blesser n'importe qui. Bien sûr.»

Selena est aujourd'hui de retour sur les réseaux sociaux, mais elle explique dans le podcast les utiliser de façon très différente. Par exemple, elle ne veut plus regarder les comptes des autres et être envieuse de ce qu'elle voit.

Elle s'est confiée à son amie en disant: «J'ai vécu cela lorsque mon poids a fluctué. Je souffre de lupus et de problèmes avec mes reins, et je fais de la haute pression [...] C’est à ce moment que j’ai commencé à remarquer que j’avais des troubles avec mon image corporelle.»

Son amie lui demande alors si le lupus atteint le poids, ce à quoi Selena répond: «C’est une combinaison de facteurs. C’est principalement dû aux médicaments que je vais devoir prendre toute ma vie. Cela dépend même du mois. Mais c’est à ce moment que j’ai commencé à remarquer les gens qui attaquaient mon poids en ligne. C’est ma réalité, je fluctue, mais cela m’affectait beaucoup.»

La chanteuse finit par dire qu’elle est très heureuse aujourd’hui et qu’elle est capable de vivre dans le présent. Quand elle publie sur Instagram ou qu’elle est prise en photo sur un tapis rouge, elle ne regarde pas les photos après et ne lit pas les commentaires. On lui souhaite tout le bonheur du monde!

