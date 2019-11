Billie Eilish sort une collection de «merch» exclusive à Urban Outfitters

La chanteuse Billie Eilish a collaboré avec la boutique Urban Outfitters pour concocter une collection à son image.

En plus d’être une chanteuse hors pair, on sait maintenant que Billie Eilish peut ajouter «designer de vêtements» à sa liste de talent.

La jeune femme a un style vestimentaire très particulier, on s’attendait donc à quelque chose d’original. En effet, les looks sont singuliers et 100% Billie.

De t-shirts à hoodies, en passant même par un chapeau et un masque, ses fans sauront la reconnaître.

Dans des teintes neutres, mais avec des accents de vert et orange néon, on aura l'impression de devenir Billie en portant sa collection!

Voici donc les 5 morceaux qu’il nous FAUT dans la collection Urban Outfitters X Billie Eilish:

Le t-shirt visage, 59$.

Urban Outfitters

Le hoodie à 99$, et les pantalons agencés à 89$.

Urban Outfitters

Urban Outfitters

Le masque facial à 22$.

Urban Outfitters

Le chapeau de pêche à 54$.

Urban Outfitters

Procurez-vous le reste de la collection juste ici.