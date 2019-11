Cette marque vend des «ugly Christmas sweaters» à l'effigie de nos films préférés

Le temps des Fêtes, c’est l’occasion parfaite de ressortir son pull quétaine favori. Ça tombe bien, la compagnie Merchoid offre des options parfaites pour les cinéphiles.

La mode des «ugly Christmas sweaters» ou, chandails laids de Noël, bat son plein depuis des années.

C’est si populaire que certains groupes organisent des partys où il faut porter exclusivement un affreux pull.

Pour ceux qui veulent joindre le mouvement, mais sans tomber dans les clichés de renne au nez rouge et père Noël, on une option parfaite pour vous.

Merchoid vend des vêtements et accessoires «geek» et leur collection de Noël tombe à point. De Harry Potter en passant par Disney et les super héros, chacun peut y trouver son compte!

Voici donc nos modèles favoris:

Spider-Man

Wonder Woman

Votre maison à Poudlard

Le pull porté par Harry et Ron

Friends

Le Roi Lion

La Belle et la Bête

Tous les pulls sont présentement 57,99$ et certains sont en rabais à 50,99$ US sur le site de merchoid.com, mais faites vite : ils se vendent rapidement!