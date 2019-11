Les plus beaux looks des stars aux People's Choice Awards 2019

C'est ce dimanche, le 10 novembre 2019, qu'ont eu lieu les 45e People's Choice Awards. Pour l'occasion, de nombreuses vedettes de la télé, du cinéma et de la musique ont sorti leurs plus beaux looks pour déambuler sur le tapis rouge.

Des vedettes de Riverdale en passant par To All the Boys et The Kissing Booth, presque tous nos préfs étaient présents!

Voici donc les tenues de nos stars préférées:

Noah Centineo qui a remporté le prix de la Star masculine dans des comédies.

Adriana M. Barraza/WENN.com

Noah Schnapp de Stranger Things

AFP









Caleb McLaughlin de Stranger Things

AFP





Lucy Hale

AFP







Sarah Hyland

AFP

K.J. Apa

AFP

Joey King

AFP







Cole Sprouse qui a remporté 2 prix! Celui de la Star masculine de film dramatique, ainsi que Star masculine de télévision.

AFP



Zendaya, votée la Star féminine favorite autant au cinéma que dans une série dramatique.

AFP

Storm Reid

AFP

Kat Dennings

Adriana M. Barraza/WENN.com

La youtubeuse beauté Desi Perkins

AFP

Le «beauty guru» Bretman Rock

AFP

Le vlogueur David Dobrik

AFP

Josephine Langford du film After

AFP

Tana Mongeau

AFP

Alessia Cara